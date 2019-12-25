В Петербурге 2-летний малыш отравился подозрительными конфетами

В квартире, где проживает ребенок, нашли и изъяли наркотические вещества в крупном размере.

В понедельник, 8 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы. В ней говорилось о госпитализации 2-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчика обнаружила бабушка в квартире дома на проспекте Луначарского. Ребенок лежал на кровати, женщина думала, что он спит. Позже она попыталась разбудить внука, но не смогла этого сделать.

Бабушка рассказала полицейским, что накануне мальчик ел конфеты. Его госпитализировали с острым пероральным отравлением.

Малыша воспитывает 21-летняя мать, студентка кулинарного колледжа, состоящая на учете в ПДН как не исполняющая родительские обязанности. Отца нет. После обыска в квартире правоохранители нашли и изъяли наркотические вещества в крупном размере. Ранее мать мальчика привлекалась к ответственности за наркотики.

В Петербурге пьяная внучка проломила голову своей бабушке.

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