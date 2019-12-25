В Петербурге пьяная внучка проломила голову своей бабушке

Пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 7 марта, в полицию Петербурга через номер "112" поступило сообщение от 25-летней девушки. Она рассказала, что ее бабушка 1939 года рождения упала и повредила глаз. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома №67 на проспекте Науки. Пенсионерка попала в городскую больницу № 2 с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа в тяжелом состоянии.

Позже стражи порядка выяснили, что женщина не упала. 7 марта около 2 часов ночи ее избила внучка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девушка нанесла своей бабушке несколько ударов руками по голове.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемую поместили в изолятор.

Ранее в Шушарах нашли труп гражданки Узбекистана.

Фото: Piter.TV