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В Шушарах нашли труп гражданки Узбекистана
Сегодня, 8:39
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nastya960

В Шушарах нашли труп гражданки Узбекистана

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По подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан 22-летний гражданин республики Узбекистан.

В Шушарах был найден труп гражданки Узбекистана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 марта поступило сообщение о том, что в квартире дома 286 по Московскому шоссе в поселке Шушары труп в квартире. В указанной квартире с множественными ножевыми ранениями был обнаружен труп 29-летней гражданки Узбекистана.

По подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан 22-летний гражданин республики Узбекистан. С места происшествия изъято: два ножа, мобильный телефон, банковская карта, окурки, биоматериалы, одежда, дактокарта трупа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv

Теги: убийство, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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