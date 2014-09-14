В Шушарах нашли труп гражданки Узбекистана

По подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан 22-летний гражданин республики Узбекистан.

В Шушарах был найден труп гражданки Узбекистана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 марта поступило сообщение о том, что в квартире дома 286 по Московскому шоссе в поселке Шушары труп в квартире. В указанной квартире с множественными ножевыми ранениями был обнаружен труп 29-летней гражданки Узбекистана.

По подозрению в совершении указанного преступления "по горячим следам" задержан 22-летний гражданин республики Узбекистан. С места происшествия изъято: два ножа, мобильный телефон, банковская карта, окурки, биоматериалы, одежда, дактокарта трупа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пытавшийся убить жену на Пулковском шоссе мужчина заключен под стражу до 2 мая.

Фото: Piter.tv