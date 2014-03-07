Пытавшийся убить жену на Пулковском шоссе мужчина заключен под стражу до 2 мая

Он бил супругу неустановленным предметом прямо на глазах у детей.

Московский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу мужчины, который пытался убить свою жену. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в квартире на Пулковском шоссе. Согласно материалам дела, мужчина поругался с супругой, а затем начал избивать ее неустановленным предметом по груди и голове. Все это происходило на глазах у детей.

Женщину удалось спасти благодаря оперативным действиям полиции и медиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчина пробудет под арестом до 2 мая.

Уточняется, что подозреваемый нигде не работает. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности и употреблял наркотики.

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Фото: Piter.TV