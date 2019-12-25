В Петербурге осудили мужчину, который ударил кастетом подростка и отобрал его смартфон

Мальчика злоумышленник окликнул якобы с просьбой одолжить смартфон для звонка.

Кировский районный суд Петербурга приговорил горожанина Руслана Попенкова к 2 годам и 9 месяцам в колонии общего режима за разбой. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что одним июльским вечером прошлого года Попенков подошел к подростку на Ленинском проспекте и попросил телефон, якобы позвонить. Получив смартфон, злоумышленник сразу же попытался скрыться, но подросток догнал мужчина и потребовал вернуть имущество. Разбойник в ответ сначала показал кастет, а затем, после повторного требования, ударил юношу кастетом в челюсть и скрылся с украденным. Ущерб подростку составил 14 тысяч рублей, большой вред здоровью удар кастетом мальчику не был нанесен.

Попенков полностью признал свою вину и пояснил, что в тот вечер он был пьян и увидел проезжавшего мимо него на велосипеде подростка, окликнул его и попросил смартфон под уже известным предлогом. Более того, получив телефон, злоумышленник сел на чужой велосипед и попытался уехать, но юноша быстро догнал его, поскольку Попенков был слишком пьян, чтобы управлять велосипедом. Также мужчина подтвердил, что ударил мальчика кастетом и ушел с места преступления, а телефон продал.

Ранее Попенков оказался условно судим за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, имеет на иждивении маленькую дочь и воспитывает младших братьев и сестру. Кроме заключения в колонии суд взыскал с Попенкова более 14 тысяч рублей в пользу подростка.

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Фото: Piter.TV