Против силовика, который ударил Маргариту Юдину, не возбудят уголовное дело

Защитники Юдиной подали заявление в СК с требованием сообщить о решении по поданным заявлениям о возбуждении дела.

В пятницу, 26 февраля, "Команда 29" рассказала о решении СК о возбуждении уголовного дела против силовика, который ударил петербурженку Маргариту Юдину в живот ногой.

Правозащитник Динар Идрисов, подавший заявление, отметил, что сегодня истекли 30 дней, в течение которых должны были дать ответ. Таким образом, правозащитники Юдиной уверены, что против силовика не возбудят уголовное дело.

Защита подавала заявление в СК с требованием сообщить о решении принятым ведомством по уже поданным заявлениям о возбуждении уголовного дела против полицейского.

Ранее мы писали, что Маргарита Юдина потребовала от МВД предоставить данные о полицейском, пнувшем ее в живот.

Фото: Piter.TV