Против силовика, который ударил Маргариту Юдину, не возбудят уголовное дело

В пятницу, 26 февраля, "Команда 29" рассказала о решении СК о возбуждении уголовного дела против силовика, который ударил петербурженку Маргариту Юдину в живот ногой.
Правозащитник Динар Идрисов, подавший заявление, отметил, что сегодня истекли 30 дней, в течение которых должны были дать ответ. Таким образом, правозащитники Юдиной уверены, что против силовика не возбудят уголовное дело.
Защита подавала заявление в СК с требованием сообщить о решении принятым ведомством по уже поданным заявлениям о возбуждении уголовного дела против полицейского.
Ранее мы писали, что Маргарита Юдина потребовала от МВД предоставить данные о полицейском, пнувшем ее в живот.
Фото: Piter.TV
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