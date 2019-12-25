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Шестилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на Мебельной улице
Сегодня, 11:29
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himif

Шестилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на Мебельной улице

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Ребенок скончался, несмотря на усилия врачей.

Вечером 16 марта в полицию Петербурга поступило сообщение от службы скорой помощи. Как стало известно Piter.TV, медики ездили на вызов, связанный с падением ребенка с высоты.

Установлено, что из окна седьмого этажа дома №45 корпус 2 по Мебельной улице выпал шестилетний мальчик. Ребенок воспользовался отсутствием мамы, которая вышла в магазин, залез на подоконник и, опершись на москитную сетку, вывалился на улицу. Ребенок скончался на месте после проведенных медиками реанимационных действий. 

30-летняя мать погибшего три месяца назад приехала в Петербург из Свердловской области с двумя детьми, отец семейства остался в Екатеринбурге. 

Ранее мы рассказывали, что прогулка по набережной Невы в Рыбацком оказалась для петербуржца смертельной.

Фото: pixabay

Теги: падение с высоты, ребенок
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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