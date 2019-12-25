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Прогулка по набережной Невы в Рыбацком оказалась для петербуржца смертельной
Сегодня, 9:04
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nadezhda_sib

Прогулка по набережной Невы в Рыбацком оказалась для петербуржца смертельной

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Петербуржец поскользнулся на склоне.

Мужчина умер вечером 14-го марта на улице на Рыбацком проспекте. По предварительным данным, он поскользнулся и упал со склона. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение в полицию о случившемся поступило в 21-м часу. По словам заявителя, мужчина лежит на склоне и ему не подняться. На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи. Было установлено, что 48-летний петербуржец гулял с женщиной по берегу Невы. При подъеме по склону берега споткнулся и упал. Спасти мужчину не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в квартире на Купчинской улице нашли труп пенсионерки. 

Фото: Piter.TV

Теги: рыбацкое, склон, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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