Прогулка по набережной Невы в Рыбацком оказалась для петербуржца смертельной

Петербуржец поскользнулся на склоне.

Мужчина умер вечером 14-го марта на улице на Рыбацком проспекте. По предварительным данным, он поскользнулся и упал со склона. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение в полицию о случившемся поступило в 21-м часу. По словам заявителя, мужчина лежит на склоне и ему не подняться. На место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи. Было установлено, что 48-летний петербуржец гулял с женщиной по берегу Невы. При подъеме по склону берега споткнулся и упал. Спасти мужчину не удалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в квартире на Купчинской улице нашли труп пенсионерки.

Фото: Piter.TV