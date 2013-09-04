После пожара в квартире на Купчинской улице нашли труп пенсионерки

С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники.

Рано утром 15 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в однокомнатной квартире дома №11 на Купчинской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 04:32. В квартире горела обстановка на площади двух квадратных метров. Пожар тушили 12 спасателей и три единицы техники. В 05:46 огонь был ликвидирован.

Источник в экстренных службах сообщил, что в обгоревшей квартире нашли труп 85-летней женщины. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в горящей квартире на Витебском проспекте находился 82-летний мужчина.

Фото: Piter.TV