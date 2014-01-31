В горящей квартире на Витебском проспекте находился 82-летний мужчина

Всего из дома эвакуировали 70 человек из-за задымления.

Стали известны подробности пожара в многоквартирном доме на Витебском проспекте. Из-за сильного задымления не нескольких этажах из дома эвакуировали 70 человек, из них 15 человек — при помощи спасательных устройств. Помощь потребовалась также женщине с третьего этажа, которая не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в доме №19/2 на Витебском проспекте. В однокомнатной квартире на втором этаже в огне оказались 20 кв. метров обстановки. На ликвидацию огня потребовалось более часа.

В горящей квартире находился мужчина 1938-го года рождения. Его доставили в больницу для осмотра.

Ранее Piter.TV опубликовал видео пожара.

Фото: VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург