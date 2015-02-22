Трехлетний малыш погиб на Выборгской улице

Ребенок выпал из окна.

Днем 13 марта трехлетний ребенок выпал из окна на Выборгской улице. Он скончался через несколько часов после падения. Об этом сообщил канал "78.ru" 14 марта.

Несчастье произошло на Выборгской улице. Пока родители находились на кухне, он продавил москитную сетку и выпал на дорогу.

У малыша врачи обнаружили серьезные травмы. В течение нескольких часов медики боролись за его жизнь. Мальчик скончался в больнице.

Известно, что семья является благополучной и не состоит на специализированных учетах.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге целую ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика.

Фото: pixabay