  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге простятся с убитым на Невском проспекте студентом СПбГУ
Сегодня, 9:45
34
nadezhda_sib

В Петербурге простятся с убитым на Невском проспекте студентом СПбГУ

0 0

Его застрелил охранник петербургской компании.

Сегодня, 23 июня, в Троице-Измайловском соборе состоится прощание со студентом СПбГУ, которого застрелили на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

говорится в сообщении.

Прощание начнется в 14:00. 

Владислав Голиков скончался после выстрела на Невском проспекте. Конфликт с Зауром Каримовым произошел из-за медицинской книжки. Молодой человек потребовал вернуть ему деньги, так как компания, по мнению клиента, свои обязательства не выполнила. Обвиняемого арестовали до 4 августа.

Фото: пресс-служба СПбГУ

 

Теги: прощание, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии