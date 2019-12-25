В Петербурге простятся с убитым на Невском проспекте студентом СПбГУ

Сегодня, 23 июня, в Троице-Измайловском соборе состоится прощание со студентом СПбГУ, которого застрелили на Невском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
говорится в сообщении.
Прощание начнется в 14:00.
Владислав Голиков скончался после выстрела на Невском проспекте. Конфликт с Зауром Каримовым произошел из-за медицинской книжки. Молодой человек потребовал вернуть ему деньги, так как компания, по мнению клиента, свои обязательства не выполнила. Обвиняемого арестовали до 4 августа.
Фото: пресс-служба СПбГУ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все