В Петербурге вновь попала в кадр утка-арлекина

Особь уже привыкла к вниманию жителей и уверенно позирует для фото.

В Петербурге снова заметили утку-арлекина. Особь живет в Северной столице уже шесть лет, однако заметить ее можно только с наступлением холодов. В период заморозков птица меняет оперение на более яркое.

Увидеть редкую утку смог биолог Павел Глазков. Об этом он сообщил в своей группе "Каждой твари по паре". По словам эксперта, особь обычно зимует в Атлантике, а гнездится в Сибири, Гренландии, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. В Петербурге эти птицы редко остаются, однако "наша" утка оценила условия в городе на Неве.

Особь уже привыкла к вниманию жителей и уверенно позирует для фото. Она адаптировалась к жизни в регионе и научилась у других уток выпрашивать у горожан еду.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам показали, как охотится балтийская нерпа в речке Таракановка.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)