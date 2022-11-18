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Появилось видео, как охотится балтийская нерпа в речке Таракановка

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На кадрах видео упитанная нерпа охотится днем в мелководной реке. 

В Петербурге горожане заметили, как у метро "Нарвская" охотится балтийская нерпа в мелководной речке Таракановка. Видео опубликовали в группе "Спасение тюленей 699-23-99" в соцсети "Вконтакте". 

На кадрах видео упитанная нерпа охотится днем в мелководной реке. 

Напомним, что в июле появилось видео, как нерпа отдыхала вместе с петербуржцами на Петроградской стороне. Животное может остаться на набережной на ночлег, этому не стоит удивляться.

Ранее петербуржцам раскрыли зарплату Дедов Морозов и Снегурочек в новогодние праздники. Число вакансий для новогодних аниматоров вдвое превышает показатели прошлого года.

Видео: Вконтакте / Спасение тюленей 699-23-99
 

Теги: балтийская, нерпа, таракановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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