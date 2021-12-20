Петербуржцам раскрыли зарплату Дедов Морозов и Снегурочек в новогодние праздники

Число вакансий для новогодних аниматоров вдвое превышает показатели прошлого года.

Аналитики подсчитали зарплату петербургских Дедов Морозов и Снегурочек в перриод новогодних праздников. Как пишет Spb.aif.ru со ссылкой на портал hh.ru, в этом году число вакансий для таких аниматоров вдвое превысило показатели 2021-ого.

Как выяснилось, средняя зарплата по городу для новгодних волшебников составляет 81 тыс. рублей, а для их внучек – 69 тыс. рублей.

Часто в графе "требования к кандидатам" работодатели указывают доброжелательность, артистичность и любовь к детям. Также желательно, чтобы Дед Мороз и Снегурочка могли без труда исполнить вокальные и танцевальные номера.

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Фото: Piter.TV