Пространство "Никольские ряды" откроет Арктический сезон с 1 декабря

Гостей ожидает pop-up фотозона с представителями северной фауны, аттракционы и новогодняя ярмарка с разнообразным меню и сувенирами.

Пространство "Никольские ряды" представило программу на предстоящий новогодний сезон. В этот раз праздничную атмосферу для посетителей создадут при помощи арктической тематики. Об этом сообщила пресс-служба "Николького двора".

Двор будет открыт с 1 декабря 2022-ого по 15 января 2023 года. Все это время на территории будет работать pop-up фотозона для детей и взрослых со скульптурами мамы-медведицы и любопытных медвежат. Рядом расположатся внушительные арктические айсберги и другие представители северной фауны. Особым украшением пространства станет 6-метровая ель, выращенная в карельском лесу: её украшения будут отсылать к завораживающему природному явлению – Северному сиянию.

В Арктическом сезоне организаторы планируют сохранить уже полюбившиеся петербуржцам в прошлые сезоны Никольскую горку и сказочную Венецианскую карусель. Кроме того, в центральной части двора будет работать традиционная новогодняя ярмарка: в полярных домиках можно будет попробовать блюда из специального арктического меню, например – BBQ – бургер с брискетом из оленины, арктическую уху по специальному рецепту, или скандинавский открытый бутерброд на ржаном хлебе с лососем и сливочным сыром. Для вегетарианцев будет запущен специальный проект Hood Street Food. Также покупателям предложат подарки и сувениры ручной работы для близких.

Организаторы позаботились и о приезде Деда Мороза: волшебник будет посещать пространство каждые выходные 17-18 и 24-25 декабря, а также каждый праздничный день с 31 декабря по 8 января.

Вход в "Никольские ряды" останется бесплатным. Билеты необходимо приобретать только на отдельные развлечения. В период с 20 по 30 ноября при покупке билета online будет действовать специальная предпраздничная акция, которая обсепечит 50%-ную скидку на безлимитное посещение Никольской горки и Венецианской карусели. Также за приобретённые в Сети билеты можно будет раплатиться Пушкинской картой.

"Николькие ряды" будут ждать посетителей весь декабрь с 14.00 до 21.00 по будням и с 11.00 до 21.00 по выходным. Такое же расписание сохранится с 9 по 15 января, а затем, 1 по 8 января, пространство будет доступно с 11.00 до 22.00. Билеты можно приобрести на сайте Николького двора и в кассе на территории двора.

Фото: Николькие ряды