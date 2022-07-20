Видео: нерпа отдыхала вместе с петербуржцами на Петроградской стороне

Животное может остаться на набережной на ночлег, этому не стоит удивляться.

На набережной в Петроградском районе 19 июля заметили нерпенка. Он отдыхал на ступеньках вместе с другими петербуржцами.

Очевидцы опубликовали видео с животным, которое, кажется, совсем не боится людей. В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о том, что сейчас специалистам поступают звонки по этой ситуации, однако нерпу не надо спасать, с ней все хорошо. Горожан попросили не беспокоить животное и не шуметь.

Нерпа в помощи человека не нуждается, не приближайтесь к ней и не шумите и тогда сможете любоваться ею до 7-8 часов утра. Ну а если ее и напугают, то ничего страшного, поспит в другом месте [пунктуация автора сохранена].

Ранее Piter.tv показал, как нерпенка Октябрика выпустили в Ладогу.

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Видео: ВКонтакте / Фонд друзей балтийской нерпы