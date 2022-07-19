Нерпенка Октябрика выпустили в Ладогу

Октябрик по характеру очень шебутной и чем-то напоминает Шлиссика, только в диком варианте.

Во вторник, 19 июля, в Ладогу выпустили нерпенка Октябрика, которого нашли в мае этого года в районе Октябрьской набережной. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в социальной сети "Вконтакте".

По словам сотрудников, те, кто нашли Октябрика, не смогли приехать и проводить его, однако передавали ему наилучшие пожелания. Октябрик по характеру очень шебутной и чем-то напоминает Шлиссика, только в диком варианте. Сотрудники центра утверждают, что когда он вырастет, то будет выбирать и гонять по волнам особо медленных и задумчивых ладожских нерп, имеющих родственные связи с Крошиком. Они пожелали нерпенку счастливой охоты.

Ранее нерпят Обухова и Аптекаря вернули в Ладогу. Пациенты были на реабилитации в Репино с мая 2022 года.

Фото и видео: Вконтакте / Спасение тюленей

