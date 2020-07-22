Пациенты были на реабилитации в Репино с мая 2022 года.

Двух ладожских нерпят Обухова и Аптекаря вернули в Ладогу. Специалисты Центра помощи морским млекопитающим выпустили их в естественную среду обитанию 13 июля, передают в пресс-службе Смольного.

Пациенты были на реабилитации в Репино с мая 2022 года. Нерпята получили имена в ходе голосования. Они связаны с местом, где их нашли. Так, одного нерпёнка нашли ослабленным на Аптекарской набережной, другого — на берегу Невы у проспекта Обуховской обороны.

Ранее мы сообщали, что в Шлиссельбурге поселилась ладожская кольчатая нерпа. По словам биолога, нерпе чуть больше года и сейчас она активно охотится на косяки мелкой рыбешки.

Фото: пресс-служба Смольного

