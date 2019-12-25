В Шлиссельбурге поселилась ладожская кольчатая нерпа

По словам биолога, нерпе чуть больше года и сейчас она активно охотится на косяки мелкой рыбешки.

В Шлиссельбурге поселилась ладожская нерпа. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

По словам биолога, нерпе чуть больше года и сейчас она активно охотится на косяки мелкой рыбешки.

Полное ее название – ладожская кольчатая нерпа. Это эндемик Ладоги, т.е. животное, которое обитает только в этом озере. Павел Глазков, биолог

Нерпа живет в Шлиссельбурге уже более недели и даже позволяет рассмотреть себя с близкого расстояния.

Несколько недель назад у Володарского и Дворцового моста заметили нерп.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков