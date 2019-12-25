  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шлиссельбурге поселилась ладожская кольчатая нерпа
Сегодня, 9:31
64
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шлиссельбурге поселилась ладожская кольчатая нерпа

0 0

По словам биолога, нерпе чуть больше года и сейчас она активно охотится на косяки мелкой рыбешки.

В Шлиссельбурге поселилась ладожская нерпа. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

По словам биолога, нерпе чуть больше года и сейчас она активно охотится на косяки мелкой рыбешки.

Полное ее название – ладожская кольчатая нерпа. Это эндемик Ладоги, т.е. животное, которое обитает только в этом озере.

Павел Глазков, биолог

Нерпа живет в Шлиссельбурге уже более недели и даже позволяет рассмотреть себя с близкого расстояния.

Несколько недель назад у Володарского и Дворцового моста заметили нерп.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: нерпа, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии