У Володарского и Дворцового моста заметили нерп

Нерпы и тюлени не должны обитать в городе.

Петербуржцы стали замечать нерп в городе, в том числе в самом центре. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.

Животных видели в районе Володарского и Дворцового мостов. Одна нерпа залезла на льду у "Адмиралтейских верфей", но затем скрылась в воде. В общей сложности сейчас в Неве как минимум 4 нерпы.

Где они находятся и каково их состояние — сказать трудно. Возможно, что кто то из них будет где то вылезать на берег или спуски к воде. Будьте внимательны и сообщайте нам о таких случаях. сказали в Фонде.

Ранее нерпы Крошик и Шлиссик оценили бассейный комплекс в Репино, открывшийся после ремонта.

Видео и фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99