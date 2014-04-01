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Нерпы Крошик и Шлиссик оценили бассейный комплекс в Репино, открывшийся после ремонта
Сегодня, 9:17
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Нерпы Крошик и Шлиссик оценили бассейный комплекс в Репино, открывшийся после ремонта

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В Центре реабилитации морских млекопитающих открыли бассейный комплекс после ремонта. В него уже "переехали" подопечные Фонда друзей балтийской нерпы. Торжественное открытие состоялось 31 марта.

Центр располагается на территорий сооружений "Водоканала" в Репино. Ремонт проводит предприятие за счет собственных средств. 

Пока высадили в вольеры Шлиссика и Крошика, которым там очень понравилось. Бассейны и покрытия мы сделали в серой цветовой гамме, так как эти цвета более благоприятны для ластоногих глаз в солнечную погоду. Все другие ремонтные работы будут продолжены осенью.

Фонд друзей балтийской нерпы.

За 7 сезонов бассейн и оборудование сильно износились. За эти годы в центер помогли 130 нерпам и тюленям. А Крошик и Шлиссик жили в них круглый год. 

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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