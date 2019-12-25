В Петербурге вдвое сократилась потребность в работниках

В июне прошлого года работодатели нуждались в 49 тыс. работников, в июне – в 27 тыс. работников.

Почти вдвое потребность петербургских работодателей в рабочей силе сократилась. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Росстат.

Так, в июне прошлого года работодатели нуждались в 49 тыс. работников, в июне – в 27 тыс. При этом в мае этого года работодатели нуждались в 26 тыс. сотрудников. В Петербурге, отталкиваясь от ее общей численности в апреле-июне 2022 года, то недостаток в рабочих руках выглядит и вовсе несущественным: 27 тысяч — это 0,8% от 3 067 тысяч работающих в возрасте от 15 лет и старше.

Напомним, что за лето в Петербурге резко выросло число ищущих работу. Самая высокая активность замечена в строках поиска "Начало карьеры, студенты" — там число резюме выросло на 67% в сравнении с 2021 годом. Также в тройке лидеров оказались разделы "IT, интернет" с прибавкой интереса в 62% и "Административный персонал" с ростом резюме на 42%

Ранее в Петербурге назвали самые востребованные профессии. Тяжелее всего найти работу журналистам, event-менеджерам, видеооператорам, гейм-дизайнерам, арт-директорам, оценщикам и продюсерам.

Фото: Piter.tv

