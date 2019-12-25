За лето в Петербурге резко выросло число ищущих работу

Количество открытых резюме возросло на 16,7%.

За последний месяц количество активных резюме в Петербурге возросло на 16,7%. Такие сведения приводит сервис по поиску работы hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

Самая высокая активность замечена в строках поиска "Начало карьеры, студенты" — там число резюме выросло на 67% в сравнении с 2021 годом. Также в тройке лидеров оказались разделы "IT, интернет" с прибавкой интереса в 62% и "Административный персонал" с ростом резюме на 42%. Далее в списке — "Маркетинг, реклама, PR" (+38%), "Продажи" (+28%), "Закупки" (+16%), "Рабочий персонал" (+16%), "Управление персоналом, тренинги" (+15%), "Туризм, рестораны, гостиницы" (+8%).

Наиболее популярные вакансии в городе на Неве на данный момент связаны с продажами и IT. Также петербуржцы настроены на трудоустройство в сферах административного персонала, транспорта и логистики, производства, маркетинга и строительства.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ТЦ Петербурга начали массово искать новую работу.

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