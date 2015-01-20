Сотрудники ТЦ Петербурга начали массово искать новую работу

По мнению экспертов, уже к осени их число может удвоиться.

Сотрудники зарубежных компаний fashion-ретейла начали массово искать новую работу. За летние месяцы количество резюме в этой сфере выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 18 июля, пишут "Ведомости Санкт-Петербург".

По мнению экспертов, уже к осени их число может удвоиться. Как рассказал генеральный директор INFOLine Иван Федяков, общее число сотрудников компаний, которые находятся в простое, и тех, кто уже уволился, к осени достигнет 100 тыс. человек. При этом сами сотрудники не слишком торопятся найти новое место работы.

На сегодняшний день самыми активными на рынке оказались действующие сотрудники сетей Nike, Adidas и Zara, при этом большая их часть приходится на специалистов среднего звена и управляющих, утверждает генеральный директор кадрового бюро "Охота" Александр Перцовский.

Ранее мы сообщали, что с января число кинозалов в Петербурге сократилось на 14%. Главной причиной называют невозможность проката многих зарубежных фильмов.

Фото: Piter.tv

