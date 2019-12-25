С января число кинозалов в Петербурге сократилось на 14%

Главной причиной называют невозможность проката многих зарубежных фильмов.

За период с января по июль 2022 года число кинотеатров в Петербурге сократилось на 14%. Об этом свидетельствует исследование Невафильм Research.

По всей стране за указанный период показатель составил 6,4%. В общей сложности открытыми остаются 2 022 кинотеатра, а показатели по убыткам в разы превосходят времена пандемии. Так, если в 2020-ом был закрыт 361 кинозал и 187 кинотеатров, сейчас перестали работать 850 кинозалов и 195 кинотеатров.

В качестве главной причины аналитики выделяют уход из России киностудий Disney, Warner Bros и Sony. Таким образом, многие зарубежные фильмы стали недоступны на экранах.

На данный момент в РФ все ещё открыты 4 996 кинозалов — в начале января их было больше на 12,4%.

Ранее мы сообщили о том, что сериалы ТНТ будут показывать на большом экране кинотеатров "Мираж Синема".

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