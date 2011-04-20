Сериалы ТНТ будут показывать на большом экране кинотеатров "Мираж Синема"

Таким образом кинотеатры постараются компенсировать уход голливудского кино.

Сериалы, полнометражное кино и новинки телеканала ТНТ будут показывать на больших экранах сети кинотеатров "Мираж Синема". Об этом сообщили их пресс-службы.

Посетители увидят хиты эфира, фильмы производства телеканала, а также проекты онлайн-кинотеатра Premier. В кинотеатрах пройдут ночные нон-стопы, тематические показы при участии актеров, режиссеров, продюсеров и сценаристов, марафоны сериалов.

Помимо Петербурга сеть кинотеатров работает в Москве, Петрозаводске, Мурманске, Архангельске, Великом Новгороде, Смоленске и Стерлитмаке.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что каждый месяц "Мираж Синема" будет показывать новую серию "Ералаша в кино".

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