В "Мираж Синема" пройдет предпремьерный показ "Ералаша в кино" 21 июня

Новые выпуски будут выходить каждый месяц.

На следующей неделе, 21 июня, в сети кинотеатров "Мираж Синема" пройдет предпремьерный показ "Ералаш в кино. Выпуск №1". В Петербурге он состоится в ТРК "Европолис" на Полюстровском проспекте.

Здесь и сейчас, в новом современном мире, мы возрождаем добрую традицию смотреть в кинозалах тот самый знакомый всем с детства культовый проект "Ералаш". Ведь когда-то новые выпуски киножурнала нам показывали в кино перед сеансами полнометражных фильмов, а теперь сам "Ералаш" стал фильмом! говорят в "Мираж Синема".

В комедийных выпусках снялись Тимур Батрутдинов, Филипп Киркоров, Леонид Якубович, Виталий Гогунский и другие.

В 19:00 в кинотеатре пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от школы "Ералаш". Показ фильма начнется в 19:30.

Новые выпуски "Ералаша в кино" будут выходить каждый месяц.