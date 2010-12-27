На сайте школы сообщается, что стаж учительницы по истории менее полугода.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter. Об этом 25-летний педагог сообщил в своем аккаунте под названием "владычица пивная".

На сайте 579-й школы Приморского района сообщается, что стаж учительницы по истории менее полугода.

"Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой твиттер. рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = "иметь не соответствующий должности учителя моральный облик"", —заявила девушка.

Твит с рассказом об увольнении набрал более 14 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи ретвитов. За сутки на экс-педагога подписалось 7 тысяч подписчиков. Отметим, что среди записей у экс-учительницы есть довольно откровенные.

Девушка также поделилась скриншотами переписки с учениками, которые грустят из-за её увольнения и предлагают "выпить пива".

Известно, что "владычица пивная" была одногруппницей убитой и расчлененной Соколовым аспирантки. Напомним, что 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет.

Ранее мы сообщали о том, что сокамерники отселяются от Соколова. В "Крестах" рассказали о жизни доцента в СИЗО

Фото:pixabay, @antropologinya/Twitter



