В Петербурге свободно 25% коек для коронавирусных больных

За сутки в стационары поступили 193 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 14 сентября. Согласно документу, в Петербурге в коронавирусных больницах свободно 25,72% коечного фонда, накануне – 28,48%.

За сутки в стационары поступили 193 человека (накануне – 166 человек), а выписались 98 человек. В настоящее время в больницах находятся 3 699 человек, из них 394 человека – в реанимации, к ИВЛ подключены 140 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 166 человек, в "Заре" – 487 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 52 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 18 585 человек.

Стоит отметиь, что в городе уменьшается количество привитых от ковида. За прошедшие сутки первично привито 686 человек, вторично вакцинировались 2 094 петербуржца. К примеру, по данным на 13 сентября, показатели были чуть выше – первично привились 1 414 человек, вторично вакцинировались 4 234 петербуржца.

Фото: Piter.tv