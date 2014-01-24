За сутки в "ковидные" больницы Петербурга поступило менее 200 человек

Накануне в стационары поступили 208 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 13 сентября. Согласно документу, в городе снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19.

В Петербурге в коронавирусных больницах свободно 28,48% коечного фонда. За сутки в стационары поступили 166 человек (накануне – 208 человек), а выписался 61 человек. В настоящее время в больницах находятся 3 707 человек, из них 401 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 149 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 161 человек, в "Заре" – 491 пациент, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 50 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 18 158 человек.

Также в Петербурге снизилось не только число заболевших за сутки, но и число выздоровевших. За последние сутки в Петербурге выявили 805 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1597. Всего 262 человека выздоровели, 39 человек ушли из жизни. Уже четвертую неделю количество заболевших падает после выходных.

Фото: Piter.tv