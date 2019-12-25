Статистика по числу новых заболевших COVID-19 в Петербурге вновь упала после выходных

Снизилось не только число заболевших за сутки, но и число выздоровевших.

За последние сутки в Петербурге выявили 805 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1597.

Всего 262 человека выздоровели, 39 человек ушли из жизни. Уже четвертую неделю количество заболевших падает после выходных.

Всего в России за сутки зарегистрировали 18 178 случаев заболевания, 12 469 человек были выписаны по выздоровлению, 719 человек скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец проанализировал всю статистику COVID-19 и заподозрил властей в фальсификациях.

Фото: Piter.TV