Петербуржец проанализировал всю статистику COVID-19 и заподозрил властей в фальсификациях

Ученый считает, что гражданам стоит полагаться на себя и самим следить за реальной ситуацией с COVID-19.

Кандидат биологических наук Алексей Куприянов ведет мониторинг реальной ситуации с COVID-19 в Петербурге. Он собирает всю информацию о заболевании, которая когда-либо публиковалась и анализирует ее. Данные обновляются ежедневно.

Ученый приходит к выводу, что волна идет на подъем, и скорость изменений достаточна для сохранения тренда в ближайшее время. Куприянов отмечает, что и количество заболевших, и количество госпитализаций, и количество смертей выше уровня предшествующей недели.

Так, данные по новым выявленным случаям в Петербурге по версии Роспотребнадзора с мая 2020 г. носят признаки систематической намеренной фальсификации. Они не показывают случайных колебаний день ото дня, в них отсутствуют признаки "бюрократической" динамики — резкие спады по выходным и праздничным дням, характерные для всех "честных" временных рядов медицинской статистики, пики заболеваемости отстают от пиков смертности или совпадают с ними, хотя должны опережать их приблизительно на две недели. утверждает Алексей Куприянов.

Аналитик считает, что власти запаздывает с противоэпидемическими мерами и, по его словам, даже сознательно отказываться от них. В связи с этим граждане должны самостоятельно следить за ситуацией, считает автор.

Информацию можно найти на портале COVID-19.SPb.monitoring.

Фото: Piter.TV