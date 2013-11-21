Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь превысил норму и составил 1,5

В больницы Северной столицы с коронавирусом поступили 208 пациентов.

В городе на Неве коэффициент распространения инфекции превысил норму и составил 1,5 при удовлетворительном единичном показателе. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 12 сентября.

На лечении в больницах сейчас находятся 3 635 человек. Они занимают почти 71% коек, выделенных для ковидных пациентов. В реанимации сегодня лежат 377 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 136 пациентов. Более 18 тыс. зараженных лечатся дома.

Активность на улицах Петербурга составляет 65%. Заболели коронавирусом за минувшие сутки почти 1600 человек. Еще 292 горожанина вылечились. Также зарегистрировали 42 летальных исхода.

В городе на сегодняшний день сделать прививку от коронавируса можно в 172 пунктах вакцинации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в СПбГУ представили словарь ковидных "антипословиц".

Фото: Piter.tv