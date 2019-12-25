В Петербурге вновь уменьшилось суточное количество вакцинированных от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 636 563 комплекта доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 13 сентября. Согласно документу, в городе вновь уменьшилось количество вакцинированных от коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки первично привито 1 414 человек, вторично вакцинировались 4 234 петербуржца. К примеру, по данным на 12 сентября, показатели были чуть выше – за сутки первично привились от коронавируса 3 520 человек, закончили цикл вакцинации 11 427 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 518 736 человек, 1 554 838 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан прививаться от коронавируса, чтобы избежать нового скачка заболеваемости. В Петербурге работают 172 пункта вакцинации, в которых медики проводят подробные консультации по прививкам. Также узнать необходимую информацию можно у сотрудников 43 мобильных пунктов.

Фото: Piter.tv