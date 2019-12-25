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За минувшие сутки завершили вакцинацию более 11 тыс. петербуржцев
Сегодня, 14:23
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За минувшие сутки завершили вакцинацию более 11 тыс. петербуржцев

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Записаться на прививку можно по номеру "122".

За последние 24 часа в городе на Неве закончили вакцинацию 11 427 человек. Теперь в Петербурге число полностью привитых горожан составляет 1 550 604. Об этом сообщили в оперативном штабе 12 сентября.

Первую дозу препарата от коронавируса получили еще 3 520 петербуржцев. Так, начальный этап вакцинации прошли 1 517 322 горожан. 

Сегодня в Северной столице работают 179 пунктов вакцинации. Записаться в каждый из них можно по номеру "122". Отметим, что на данный момент запас вакцины от COVID-19 составляет более 640 тыс. комплектов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге вновь превысил норму и составил 1,5.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, здоровье, ковидная статистика, коронавирус, оперативный штаб
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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