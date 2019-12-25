Губернатор Петербурга: необходимо нарастить темпы вакцинации от коронавируса

В городе работают 172 пункта вакцинации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призывает горожан прививаться от коронавируса, чтобы избежать нового скачка заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас самый подходящий момент – большинство горожан вернулись из отпуска. Заполнились классы школ и аудитории вузов. Город возвратился к полноценному рабочему режиму. Только вакцинация может сохранить это состояние и не допустить нового скачка заболеваемости. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В Петербурге работают 172 пункта вакцинации, в которых медики проводят подробные консультации по прививкам. Также узнать необходимую информацию можно у сотрудников 43 мобильных пунктах.

На сегодня в городе первично привито 1 507 439 человек, из них 1 517 533 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv