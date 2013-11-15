В Петербурге вновь увеличилось число вакцинированных от COVID-19 в сутки

Запас вакцины в городе составляет 661 111 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 сентября. Согласно документу, в городе вновь увеличилось количество вакцинированных от коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки первично привито 3 558 человек, вторично вакцинировались 10 955 петербуржцев. К примеру, по данным на 7 сентября, показатели были в несколько раз ниже – за сутки первично привились от коронавируса 848 человек, закончили цикл вакцинации 2 237 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 507 439 человек, из них 1 517 533 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В Петербурге также снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. В коронавирусных больницах свободно 28,85% коечного фонда.

Фото: Piter.tv