В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

В коронавирусных больницах свободно 28,85% коечного фонда.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 сентября. Согласно документу, в городе снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19.

В Петербурге в коронавирусных больницах свободно 28,85% коечного фонда. За сутки в стационары поступили 271 человек (накануне – 290 человек), а выписались 278 человек. В настоящее время в больницах находятся 3 655 человек, из них 365 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 137 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 168 человек, в "Заре" – 362 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 35 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 17 866 человек.

За сутки в Петербурге выявили 1380 новых случаев заболевания коронавирусом. Еще 1138 человек выздоровели, 27 человек ушли из жизни. По суточному приросту заболевших Петербург находится на втором месте после Москвы.

Фото: Piter.tv