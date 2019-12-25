В Петербурге выявили 1380 случаев заболевания COVID-19 за сутки

Петербург находится на втором месте по количеству выявленных случаев за сутки.

За последние сутки в Петербурге выявили 1380 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1430.

Еще 1138 человек выздоровели, 27 человек ушли из жизни. По суточному приросту заболевших Петербург находится на втором месте после Москвы.

Всего в России за сутки зарегистрировали 18 380 случаев заболевания, 19 639 человек были выписаны по выздоровлению, 794 человека скончались.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржец анализирует всю статистику, публикуемую по COVID-19. Кандидат биологических наук пришел к выводу, что волна заболеваемости идет на подъем.

Фото: Piter.TV