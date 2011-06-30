В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 1,5 млн человек

Запас вакцины в городе составляет 649 842 комплекта доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 7 сентября. Согласно документу, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 500 754 человека, из них 1 495 904 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Только за сутки первично привились от коронавируса 848 человек, а вторично вакцинировались 2 237 петербуржцев.

Однако до коллективного иммунитета Петербургу еще далеко. К 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города. До коллективного иммунитета необходимо привить еще 1,1 млн петербуржцев.

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