В Петербурге уменьшается суточное количество вакцинированных от ковида

Запас вакцины в городе составляет 634 623 комплекта доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 14 сентября. Согласно документу, в городе продолжает уменьшаться количество вакцинированных от коронавируса за сутки.

За прошедшие сутки первично привито 686 человек, вторично вакцинировались 2 094 петербуржца. К примеру, по данным на 13 сентября, показатели были чуть выше – первично привитились 1 414 человек, вторично вакцинировались 4 234 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 519 422 человека, 1 556 932 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан прививаться от коронавируса, чтобы избежать нового скачка заболеваемости. В Петербурге работают 172 пункта вакцинации, в которых медики проводят подробные консультации по прививкам. Также узнать необходимую информацию можно у сотрудников 43 мобильных пунктов.

Фото: Piter.tv