В Петербурге суд завершил дело о банкротстве совладельца "Юлмарта"

Согласно решению суда, по завершении банкротства Васинкевич не будет освобожден от долгов перед кредиторами.

В воскресенье, 23 мая, арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области завершил процедуру реализации имущества совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно решению суда, по завершении банкротства Васинкевич не будет освобожден от долгов перед кредиторами.

Напомним, банкротный иск был подан в декабре 2017 года Дмитрием Костыгиным. Предприниматель требовал с бизнес-партнера 405 млн руб. по договору поручительства.

Недавно мы писали, что в Петербурге силовики обыскали квартиры топ-менеджеров "Юлмарт". Обыск в квартире был произведён у совладельца онлайн-ритейла Августа Мейера и ещё у других топ-менеджеров компании. Как отмечается в постановлении об обыске, в данных локациях могут находиться интересные для следствия документы.

Напомним, в феврале арбитражный суд признал "Юлмарт" банкротом. Рассмотрение конфликта ведется с 2016 года, но банкротом Васинкевича признали только в 2018-ом. В марте 2019 года бизнесмен подал апелляцию, но жалоба была отклонена.

Ранее мы писали, что экс-глава Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров отпущен из изолятора. По предварительным данным, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Piter.tv