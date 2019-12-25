Экс-глава Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров отпущен из изолятора

По предварительным данным, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Бывшего главу Фонда капремонта Петербурга Дениса Шабурова отпустили из изолятора. Об этом в пятницу. 21 мая, сообщает "Фонтанка". Известно, что Шабуров не был отправлен в суд 21 мая для избрания ему меры пресечения. Вместо этого его отпустили домой.

Напомним, 19 мая Денис Шабуров был задержан. По предварительным данным, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Позже стало известно, что в отношении экс-главы Фонда капремонта Петербурга возбуждено три уголовных дела. Однако свою вину он не признал, как не подтвердил и предъявленные обстоятельства.

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Фото: gov.spb.ru



