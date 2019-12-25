По словам волонтера, мужчина находится в изоляторе с 15 декабря.

В Таиланде учитель из России попал в изолятор после опозданий на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

По словам волонтера, мужчина находится в изоляторе с 15 декабря. Он работал учителем в школе, откуда его уволили за несколько опозданий. Шерстобоева отметила, что с момента увольнения перестает действовать виза, и нахождение учителя в стране стало нелегальным.

Мужчину задержали при проверке документов. Волонтеры нашли родственников задержанного в Амурской области. Они должны выйти на консульство РФ в Таиланде, чтобы запросить помощь. Мужчину должны перевезти из Паттайи в Бангкок в депортационный центр, после чего ему смогут купить билет на самолет для возвращения на родину.

Фото: pxhere.com