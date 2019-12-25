Бывший глава Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров задержан

Денис Шабуров возглавлял Фонд капремонта с 2015 года. Свой пост он покинул летом 2020 года.

Накануне сотрудники полиции пришли к бывшему главе Фонда капитального ремонта Петербурга Денису Шабурову. По предварительной информации, сейчас Шабуров задержан. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, идет допрос подозреваемого.

Денис Шабуров возглавлял Фонд капремонта с 2015 года. Свой пост он покинул летом 2020 года.

В январе прошлого года Фонд оштрафовали за невыполнение работ и несвоевременное возвращение средств. Также в конце ноября и начале декабря 2019 в офисы капремонта приходили силовики с обысками.

Недавно в Смольном открыли вакансию руководителя Фонда капремонта.

Фото: gov.spb.ru