Смольный ищет нового директора для Фонда капремонта

Трудовой договор с победителем конкурса будет подписан на год.

Представители жилищного комитета в Смольном ищут нового директора для Фонда капитального ремонта. Информация о конкурсе появилась на сайте комитета 13 мая.

Для будущего управленца необходимы высшее образование и квалификация по специальностям "строительство", "юриспруденция" или "экономика". Нужный опыт работы в сфере строительства или ЖКХ – не менее 5 лет, в том числе в качестве главы не менее 3-х лет. Требования становятся жестче в случае отсутствия профильного образования нет.

Не рассматриваются кандидаты с судимостями и зависимостями – алкогольными или наркотическими. Кроме того, у кандидата не должно быть хронических и затяжных психических расстройств. Трудовой договор с победителем конкурса будет подписан на год.

Фонд капитального ремонта Петербурга получит от Смольного субсидию, предусмотренную законом о бюджете города на 2021 год.

На капитальный ремонт домов в центре Петербурга потратят более 3,5 млрд рублей за 2021-й год.

Фото: Piter.tv