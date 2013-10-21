На капремонт домов в центре Петербурга потратят более 3,5 млрд рублей за год

В программу ремонта войдут 37 фасадов, 65 кровель и 10 лифтов.

На капитальный ремонт домов в центре Петербурга потратят более 3,5 млрд рублей за 2021-й год. Об этом газете "Петербургский дневник" 7 февраля рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин. Он добавил, что программа капремонта в районе будет значительно расширена.

Район получил от Фонда капремонта рекордную сумму – 3,58 млрд рублей. Средства будут направлены на ремонт 37 фасадов, 65 кровель и 10 лифтов, отметил чиновник. Ремонт предстоит 14 подвальным помещениям и 267 инженерным системам. Поскольку в центре Петербурга – старый жилой фонд, будут ускоряться темпы его ремонта и реконструкции, добавил Мейксин.

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Фото: Piter.tv