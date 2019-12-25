Фонд капитального ремонта получит субсидию от властей Петербурга

Соответствующее постановление 10 февраля подписал губернатор.

Фонд капитального ремонта Петербурга получит от Смольного субсидию, предусмотренную законом о бюджете города на 2021 год. Соответствующее постановление 10 февраля подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Отмечается, что деятельность Фонда признали социально ориентированной, поэтому его поддерживают посредством субсидии. Финансовую поддержку от властей Фонд получит для обеспечения работы по организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, план работ соответствуют региональной программе капремонта в Петербурге на 2021 год.

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Фото: Piter.TV