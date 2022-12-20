В этом году Фонд капремонта выполнил рекордное количество работ по системе "теплый чердак"

Новая технология позволяет снизить затраты по энергетическим ресурсам дома.

В этом году Фонд капитального ремонта выполнил рекордное количество работ по системе "теплый чердак". В 175 домах использовалась технология утепления подкровельного пространства тепло-гидроизоляционным материалом. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города.

Новая технология позволяет снизить затраты по энергетическим ресурсам дома. Кроме того, использование тепло-гидроизоляционных материалов позволяет увеличить энергоэффективность на объекте.

Материал можно применять на металлических крышах. Его разрешается использовать в исторических зданиях. Вес 1 квадратного метра утеплителя составляет всего 0,75 кг, поэтому несущие конструкции старых зданий не подвергаются утяжелению.

Чердаки нужно утеплять, чтобы снизить образование наледи. Кроме того, в утепленном помещении поддерживается стабильная температура воздуха, сохраняется примерно одинаковый уровень влажности при разных климатических условиях.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался после падения у дома на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: Telegram / Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Pxhere